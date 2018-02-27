Кишинёв, 27 февраля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Молдавия и Румыния проведут ряд совместных мероприятий, приуроченных к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, включая совместные заседания правительств и парламентов двух стран. Как передает ИА REGNUM, об этом шла речь в ходе визита премьер-министра Румынии Виорики Данчилэ в Кишинев.

Румынские военные фотографируются на память во время оккупации

«В год столетней годовщины [«великого объединения»] и в канун председательства Румынии в Совете ЕС [в 2019 году] нам нужно проводить больше совместных проектов», — сказала Данчилэ.

Румыния, по ее словам, «была и будет адвокатом Республики Молдова в Европе».

«Вместе с Румынией Молдавии легче идти по пути в ЕС», — заявил в свою очередь спикер парламента Молдавии Андриан Канду. Бухарест и Кишинев, по его словам, будут реализовывать новые совместные проекты в сфере энергетики, здравоохранения и инфраструктуры.

В свою очередь премьер-министр Молдавии Павел Филип сказал, что Румыния была и остается «самым последовательным и искренним сторонником Молдавии» в ЕС.

Особый упор Филип сделал на вопросы энергетики. «Для нас энергетическая безопасность чрезвычайно важна, потому что таким образом мы сможем диверсифицировать источники импорта природного газа», — сказал молдавский премьер.

«Строительство газопровода Унгены — Кишинев является приоритетом не только для Бухареста и Кишинева, это крупный проект регионального значения в повестке дня Европейского союза на восточном направлении», — заявила в свою очередь премьер Румынии Виорика Дэнчилэ.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Что касается советско-германского пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».