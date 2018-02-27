Кемерово, 27 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Самая мобильная электростанция Сибирской генерирующей компании ГТЭС «Новокузнецкая» подтверждает свою востребованность на рынке электроэнергии и мощности. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в феврале 2018 года количество запусков генерирующего оборудования электростанции достигало шести в неделю.

Служба по связям с общественностью СГК ГТЭС «Новокузнецкая» подтвердила востребованность рынком

Начало 2018 года показало повышенную востребованность ГТЭС «Новокузнецкая» на рынке электроэнергии и мощности. Так, за два месяца с начала года интенсивность включения энергоблоков возросла в 2,5 раза. Персонал электростанции выполнил все задания Системного оператора, руководящего Единой энергосистемой страны, по включению энергоблоков.

Малое время разворота и оперативное включение в сеть генерирующего оборудования — от пуска до выхода на полную мощность проходит всего 18 минут — определяют мобильность ГТЭС и готовность к ликвидации дефицита мощности в энергосистеме.

Новокузнецкая газотурбинная электростанция СГК введена в эксплуатацию в октябре в 2014 года. Её основная задача — покрытие пиковых нагрузок. Это самая мощная газотурбинная электростанция такого класса в Сибири, её установленная мощность — 297, 44 МВт.