Кемерово, 27 февраля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В рамках ремонтной кампании 2018 года на Ново-Кемеровской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) заканчивается капитальный ремонт котлоагрегата №8. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, котлоагрегат паропроизводительностью 420 тонн пара в час несет значительные нагрузки, особенно в отопительный период — наработка котла на начало текущего года составила 231 тысячу часов.

Служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании На Ново-Кемеровской ТЭЦ улучшают работу котельного оборудования

«Поскольку Ново-Кемеровская ТЭЦ — это электростанция с поперечными связями, мы имеем возможность без ущерба для общей нагрузки вывести котлоагрегат в капитальный ремонт даже в отопительный период, подключив турбогенератор к другому котельному оборудованию», — рассказал заместитель главного инженера Ново-Кемеровской ТЭЦ по ремонту Руслан Шалунов.

Значительный объем ремонтных работ по котлоагрегату №8 в этом году сосредоточен на замене первой ступени воздухоподогревателя (ВЗП-1). Эта часть теплообменника подогревает воздух для обеспечения горения топлива, в ВЗП также происходит охлаждение уходящих дымовых газов. Замена 144 тонн металлических кубов воздухоподогревателя позволит не только обеспечить качественную и надежную работу воздухоподогревателя, но и улучшить технико-экономические показатели котла в целом.

Ремонтные бригады проводят также диагностику и ремонт вспомогательного оборудования котлоагрегата: угольных мельниц, пылепроводов, циклонов, сепараторов, дымососов, горелок, арматуры. Выполняются большие объемы работ по контролю металла и оценке состояния трубопроводов в пределах котла, по результатам которых выполняется замена ненадежных в эксплуатации необогреваемых гибов обследованных трубопроводов.

«Ремонтные работы идут в спланированном графике, выполнены на 75% объема, и будут завершены в середине марта», — уточнил Руслан Шалунов.