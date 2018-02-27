Ярославль, 27 февраля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал к 1 мая этого года установить во всем городе контейнерные площадки нового образца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз мусорной площадки нового образца

Требование прозвучало на заседании коллегии мэрии 27 февраля. Работа по замене площадок велась в городе в течение прошлого года, но жесткие конечные сроки не озвучивались. Всего, по данным заммэра Михаила Кузнецова, осталось заменить 187 контейнерных площадок из 798. Еще на ряде площадок необходимо выполнить работы по благоустройству, например, положить асфальт. Эти работы мэрия планирует завершить к 1 июня.

«На встречах с жителями многие люди называют эти площадки «мусорками». Мы должны сделать так, чтобы они были не «мусорками», а «контейнерными площадками», — сказал на коллегии Владимир Слепцов.

Также Владимир Слепцов поручил сотрудникам мэрии разработать и внести в региональный закон об административных правонарушениях изменения, которые предусматривали бы ответственность за состояние площадок. Сейчас такой ответственности нет.

Деньги из бюджета на реформу внешнего вида площадок не тратятся. Мэр требует, чтобы управляющие компании заменили за счет средств, собираемых с ярославцев по статье «содержание и ремонт жилья».