Ярославль, 27 февраля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Ярославле жители ряда домов в Заволжском районе Ярославля с начала недели наблюдали, как из кранов текла черная горячая вода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В мэрии Ярославля установили причину этой аномалии.

Скриншот видео Александра Балакирева Вконтакте Черная вода в Ярославле

Как рассказал на заседании коллегии мэрии во вторник глава Заволжского района Андрей Мамонтов, это произошло из-за сильных морозов. Котельная УПТК «ТПС» подняла температуру теплоносителя выше 100 градусов. Чтобы люди не обожглись горячей водой, водоснабжение переключили на «обратку», когда в краны горячая вода попадает после того, как пройдет через батареи дома.

Пробу воды взял Роспотребнадзор, который должен определить, насколько такая вода соответствовала нормативам. Также на котельной назначена внеплановая проверка. Мэр города Владимир Слепцов в целом одобрил такой вариант решения проблемы в морозы, но потребовал произвести перерасчет за горячую воду для жителей, получивших некачественную услугу.