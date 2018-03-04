Киев, 5 марта, 2018, 01:02 — ИА Регнум. В конце января 2018 года президент Украины требовал от парламента перестать блокировать подписание нового закона о приватизации, однако документ до сих пор лежит в администрации президента без движения. Между тем руководитель миссии МФВ на Украине Рон Ван Роден при встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием напомнил, что с приватизацией затягивать не стоит. Почему процесс тормозят киевские власти, пишет в обзоре важнейших событий украинской экономики обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пока бывший представитель госдепа США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд поддерживает позицию Ван Родена, говоря, что украинская приватизация должна быть масштабной и осуществлена в ближайшее время, власти находят причины для паузы. По словам первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефёдова, на Украине просто не осталось предприятий, которые можно было бы быстро и просто продать:

«У нас не осталось «лёгких» предприятий, которые можно быстро и просто продать. Все эти предприятия, как правило, являются убыточными, имеют долги и некачественный менеджмент», — заявил чиновник.

При этом приведенный им в качестве примера Одесский припортовый завод, только теряющий, по его словам, в стоимости, даже в постмайданном 2015-м приносит прибыль в размере 220 млн грн. Спустя год за примерно такую же сумму его не получилось продать. Причиной, по которой долги завода превышают его стартовую стоимость, было объявлено вмешательство в работу предприятия тогдашнего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Но остается фактом, что «трудным» предприятием завод стал при постмайданной власти, оставаясь таковым и при действующем руководстве, при том что до госпереворота завод представлял интерес для покупателя — несмотря на убытки 2012−2013 гг. По сравнению же с 2009 годом стоимость предприятия снизилась примерно в 40 раз. По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, завод может быть привлекательным и даже прибыльным, но сама Украина находится на пять ступеней ниже инвестиционного уровня.

Более того, пока вообще нет уверенности, что украинские бизнесмены примут участие в приватизации. В чем причина такого положения и каковы другие события в украинской экономике, читайте в обзоре: Украину не спасут даже еврооблигации, Киев ищет $15 млрд: обзор экономики

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