Ереван, 27 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Иран готов увеличить поставки газа в Армению. Об этом 27 февраля заявил журналистам министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан на полях 15-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии, проходящего в Ереване.

Иранский министр не ответил на вопрос, по какой цене Иран предлагает Армении газ, и не прокомментировал ранние заявления посла Исламской Республики в Ереване Сейеда Казема Саджади о том, что Иран готов продавать Еревану газ по удобным ценам. Также Реза Ардаканиан не сказал, насколько могут увеличиться объемы поставок иранского газа в Армению после строительства третьей линии электропередач (ЛЭП) Иран — Армения мощностью в 400 кВ.

«В данный момент стороны ведут переговоры по вопросам обмена электроэнергией, их итоги в скором будущем будут представлены общественности», — цитирует Ардаканиани news.am.

Строительством новой ЛЭП Армения — Иран смогут увеличить возможность энергетических перетоков с 350 до 1000 мВ. Посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади после церемонии открытия аудитории иранистики на fакультете международных отношений ЕГУ 12 февраля заявил журналистам, что Тегеран готов продавать Еревану газ по удобным ценам. Поставки иранского газа в Армению в 2017 году в сравнении с 2016 годом выросли на 2,5% — до 382,7 млн. кубометров. В январе 2018 года в сравнении с январем 2017 года поставки армянской электроэнергии в Иран выросли на 104%.

По словам главы армянского офиса иранской компании «Санир» Хамидреза Котузиани, строительство ЛЭП Иран — Армения завершится 1 сентября 2019 года.

По словам представителя компании — подрядчика проекта, строители укладываются в намеченные сроки работ.

«Если не возникнет неожиданных препятствий, строительство ЛЭП Иран — Армения завершится в оговоренный в договоре срок — к 1 сентября 2019 года», — заявил Хамидреза Котузиан.