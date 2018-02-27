Ярославль, 27 февраля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В ярославской исправительной колонии №8 осужденные будут выращивать перепёлок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

Перепела

В исправительной колонии №8 есть животноводческий участок, где осужденные уже содержат 500 перепелок. Сейчас УФСИН закупает птиц, чтобы потом те давали заведению яйца и мясо. За последние четыре месяца 2017 года перепела снесли 15 000 яиц. Эти яйца продают в магазине для осужденных, а также реализуются сотрудникам ярославского УФСИН.

«Плюсами разведения перепёлок считаем то, что у них диетическое мясо и яйца. Они хорошо несутся на ограниченных площадях и затраты на их содержание меньшие по сравнению с остальными птицами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН Ярославской области Сергей Светлаков.

Сейчас в колонии покупают инкубатор на 664 перепелиных яйца, что позволит выводить птиц из яиц самостоятельно. Это увеличит количество перепелов в колонии. Тем самым в ИК-8 хотят обеспечить яйцом не только свое учреждение, но и все исправительные заведения региона. А потом планируют выйти на «гражданский» рынок города.