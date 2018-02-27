Ярославль, 27 февраля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля предъявили претензии к стеклянной пончиковой друга мэра города Стаса Костюшкина на улице Кирова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Елены Богдановой Пончиковая Стаса Костюшкина

Пончиковая певца Стаса Костюшкина, установленная на улице Кирова, вызывает негодование у многих ярославцев, которые считают, что объект, мягко говоря, портит своим видом центр города. Градозащитники напиcали жалобу, и теперь Минкульт проверяет — законно ли размещение пончиковой в зоне ЮНЕСКО. А мы задали вопрос депутатам муниципалитета — как они относятся к бизнесу Стаса Костюшкина на главной улице Ярославля.

«Депутаты муниципалитета согласовывают схему размещения нестационарных торговых объектов. Потом она уходит на уровень областных властей. Я не помню, чтобы мы разрешали установить на улице Кирова пончиковую», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Алексей Малютин.

Кроме того, бывший глава Ярославля заметил, что любой объект, расположенный в городе, не должен его уродовать, особенно если речь идет о зоне ЮНЕСКО.

«Никак не отношусь к этому заведению. Даже и не слышал, что Минкульт проверяет пончиковую на улице Кирова. Мне современный стиль нисколько не мешает. В Тбилиси, например, есть стеклянные арт-объекты, почему мы должны соответствовать какому-то провинциальному стилю? Но, с другой стороны, мы два года бьемся, чтобы привести НТО к одному виду. Вроде выработали внешний облик и люди делают ларьки в соответствии с ним. Несправедливо, что большинство вынуждено придерживаться единого стиля, а кто-то может себе позволить это не делать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев.

Депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин считает, что надо посмотреть практику зон ЮНЕСКО в других городах мира:

«Вполне возможно, что там сочетаются и современный дизайн, и классический. Если же в других городах присутствует единообразие, то тогда будем убирать современные сооружения и делать улицу Кирова в древнеславянском стиле».

Но в то же время депутат думает, что надо соблюдать единообразие. Если прописали для нестационарных торговых объектов стандарт, то надо делать их все одинаковыми. И неважно — деревянные ли это шале, серые НТО или стеклянные пончиковые. Все должно быть единым.

«Как должен выглядеть НТО — любой нормальный человек понимает. А вот на каком основании «это» разместили на «лобном месте» Ярославля — я не понимаю. Ответа на этот вопрос у меня нет. Я лишь могу предположить, что все не так хорошо в мэрии, как хотелось. Это что угодно: неопознанный нелетающий объект, пончиковая, но не НТО. Тогда почему он находится на этом месте?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Сергей Смоленский.

Архитектор Евгения Овод полагает, что «стекляшка» Стаса Костюшкина уродует город.

«Когда нам представляли ее, то говорили, что это тонар — передвижная конструкция. Но никаких тонаров, насколько я знаю, в правилах благоустройства нет. Любой элемент городской среды должен быть вписан в стандарты благоустройства», — сказала Евгения Овод.

Народный избранник не понимает — почему в отношении пончиковой Стаса Костюшкина не действуют никакие правила.