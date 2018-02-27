Калуга, 27 февраля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Калужской области осужден генеральный директор компании по производству ферросплавов, по вине которого погибли три сотрудника. Как сообщил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц, глава предприятия принудил сотрудников выполнять работы на неисправном оборудовании.

Фото пресс-службы калужского регионального управления СКР Место происшествия

Так, 6 октября 2015 года рабочие обнаружили неисправность механизма плавильной печи. В сложившейся ситуации требовалось её полное остужение, замена футеровки и удаление застывшего расплава ферротитана из рабочей части печи. Поскольку данные работы были связаны с материальными, трудовыми и производственными потерями, директор организации, руководствуясь мотивами экономии ресурсов, дал указание работникам включить печь, а плавильщику приступить к повторной плавке.

Вследствие необеспечения со стороны директора безопасного производства работ при выполнении данного технологического процесса, в помещении плавильного цеха произошел неконтролируемый выброс расплава ферротитана из рабочей части печи и дальнейшее его распространение по плавильному цеху, где находились люди.

В результате неконтролируемого выброса расплавленного металла инженер-энергетик предприятия и двое рабочих получили от 80 до 100% термических ожогов тела и верхних дыхательных путей. Инженер скончался на месте, рабочие — в Жуковской центральной районной больнице.

Приговором суда генеральному директору организации назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года, в Калужской области произошло три групповых несчастных случая, 38 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями и семь — со смертельным исходом. Получили травмы 58 человек, из них 42 с тяжёлым и восемь со смертельным исходом. Смертельные случаи произошли в следующих организациях: ООО «Электрощит-К», ООО «Регионстрой», ООО «Строительно-подрядные работы», ООО «Кировская керамика», ООО «ТД ЛТМ», ООО «Горизонт-М», МУП ГЭТ «УКТ», ОАО «ДЭП №40».