Калуга, 27 февраля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Проблема задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в Калуге требует радикального решения, заявил глава городского самоуправления Александр Иванов. По его словам, главными должниками остаются управляющие компании, «порой из-за неэффективной работы, а порой и по преступному умыслу они не перечисляют поставщикам ресурсов средства, собранные с населения».

Городская дума Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

В настоящее время правоохранительные органы предпринимают меры по привлечению к уголовной ответственности виновных должностных лиц, сообщил глава самоуправления.

Иванов подчеркнул, что калужане в большинстве своём добросовестно оплачивают выставленные счета, собираемость в среднем по городу составляет порядка 90%.

«Но затем, — отметил он, — собранные с жителей деньги либо на долгое время «зависают» на счетах недобросовестных управляющих компаний, либо вообще исчезают. Управляющие компании банкротятся, затем возникают новые компании, с практически такими же названиями и прежними учредителями».

В результате МУП «Калугатеплосеть» находится в тяжёлом финансовом положении и городские власти вынуждены вновь и вновь выделять предприятию дополнительные средства из муниципального бюджета, рассказал Иванов.

По его словам, проблема уже давно привлекла к себе пристальное внимание депутатского корпуса. По итогам работы комиссии Городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий Городской управе было рекомендовано вести жесткую претензионную работу с должниками, а перед МУП «Калугатеплосеть» была поставлена задача перейти на прямые платежи с потребителями.

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным проблема была озвучена депутатом Владиславом Сахарчуком.

«Далеко не всегда управляющие компании расплачиваются с поставщиками ресурсов своевременно и в полном объеме. Что нужно в этой связи сделать? Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока… Нужно сделать это в самое ближайшее время», — заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

Государственной думой был рассмотрен законопроект, предусматривающий переход на прямые платежи между жителями и поставщиками ресурсов. Решение о переходе может быть принято собственниками жилых помещений, кроме того на прямые платежи будут переводиться дома, обслуживаемые управляющими компаниями, накопившими значительные долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Задача по скорейшему переходу на прямые платежи была поставлена перед городскими властями и губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. В этой ситуации Городской управе совместно с депутатским корпусом очень важно провести разъяснительную работу с жителями, донести до них информацию о недобросовестных управляющих компаниях, накопивших многомиллионные долги, отметил Иванов. Калужане должны понимать, подчеркнул он, что в случае банкротства подобных управляющих компаний их ждёт немало проблем, а самое главное, средства, собранные с жителей за оплату ресурсов либо за содержание и текущий ремонт жилого фонда могут просто исчезнуть.

Жители имеют полное право сменить управляющую компанию, либо перейти на прямые расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов, напомнил глава городского самоуправления. Переход на прямые расчёты позволит убрать из цепочки платежей ненужного, а порой и недобросовестного посредника, в перспективе это позволит нормализовать финансовое положение МУП «Калугатеплосеть» и поспособствует тому, что на рынке управления жилым фондом останутся только добросовестные компании.

Жителям необходимо как можно скорее провести общие собрания собственников, принять решение о переходе к прямым расчётам и подготовить необходимый пакет документов.

Депутаты Городской думы и Городская управа со своей стороны готовы оказать всю возможную помощь жителям в этом вопросе, пообещал Иванов, уверен, что общими усилиями мы сможем переломить ситуацию и перейти на прямые платежи между населением и расчётным центром муниципального предприятия «Калугатеплосеть».