Калуга, 27 февраля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. С 13 по 15 июля 2018 года в Калужской области пройдут Дни Москвы. Жители Калуги посетят столицу с ответным визитом с 19 по 21 сентября, приурочив его к празднованию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили 27 февраля ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Буньков Денис Калуга. Вид на площадь Старый торг

«Программа перекрестных дней будет наполнена деловыми и культурными событиями, — подчеркнул министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин. — Особое внимание в ходе мероприятий планируется уделить вопросам национальной политики».

По его словам, в регионе накоплен большой опыт работы и созданы условия для укрепления гармонизации межнациональных отношений — проводятся творческие выставки и фестивали с участием представителей национально-культурных объединений.

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Одновременно с этим калужанам интересны наработки столичных коллег в этой сфере. Так, 26 февраля в Москве состоялись торжества по случаю буддийского Нового года, которые были организованы «Обществом бурятской культуры «Уряал» и «Забайкальским землячеством».

«Праздник собрал тысячи москвичей и гостей города, которые смогли принять участие в творческих выставках, концертах, бурятских играх и состязаниях, конкурсе национальных бурятских костюмов и других мероприятиях», — отметил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Он добавил, что эту работу необходимо продолжать и представлять этот опыт в других регионах России.

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