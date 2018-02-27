Ярославль, 27 февраля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шинник» в серии пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» в ¼ финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Shinnik.com «Шинник» в полуфинале

На игре в Хабаровске в десятиградусный мороз присутствовало 2,5 тысячи зрителей. В основное время матча с хабаровчанами победителей не выявили и игра закончилась со счетом 0:0. В послематчевых пенальти оказались сильнее ярославцы — 4:1. В полуфинале «Шинник» сыграет с победителем пары «Амкар» (Пермь) — «Авангард» (Курск). Попадание в финал при определенных условиях дает ярославцам шанс сыграть в еврокубках, если вторым финалистом станет московский «Спартак».

Ярославцы уже выходили в полуфинал в сезоне 2003\04 годов, правда, тогда проиграли грозненскому «Тереку», который взял в итоге Кубок.