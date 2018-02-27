Донецк, 27 февраля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Небоевые потери понесла украинская армия из-за отсутствия согласованности между подразделениями при установке минных полей, заявил 27 февраля заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) ЭдуардБасурин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружённые силы Украины

По его словам, инцидент произошел около населенного пункта Пески. Офицеры из штаба «АТО» («антитеррористической операции») совместно с военнослужащими 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ при проведении рекогносцировки случайно наехали на минное поле, установленное другим украинским подразделением.

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В результате взрывов не менее трех солдат ВСУ погибли, еще несколько человек были ранены. Также украинская армия потеряла безвозвратно одну единицу военной техники, еще две единицы были повреждены взрывами.

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Напомним, ранее в ДНР заявляли, что украинские войска бездумно и бессистемно минируют линию фронта, не составляя карт минных полей. Это приводит к жертвам как среди самих военных, так и среди мирного населения. При этом минирование происходит не только вдоль линии фронта, но и далеко за линией разграничения.