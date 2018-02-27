Киев, 27 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Министр информационной политики Украины Юрий Стець, потерявший сознание на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве, чувствует себя нормально. Об этом его помощники сообщили украинскому изданию «Обозреватель».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

"С министром сейчас все в порядке», — отметили помощники украинского министра.

Ранее ряд СМИ сообщил, что министр информационной политики Украины Стець, назвавший РФ «оккупантом» во время выступления на форуме в Киеве, потерял сознание.

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве, который произошел в феврале 2014 г.

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