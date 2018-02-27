Москва, 27 февраля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Управделами президента РФ опровергли причастность самолета специального летного отряда «Россия» к операции по доставке в Москву партии псевдококаина. Там не исключили и фотомонтаж, поскольку бортовой номер самолета на снимке почти не виден.

ИА REGNUM

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Ранее в своей статье РБК сообщил, что бортовой номер самолета (№92 023), принявшего участие в операции по пресечению канала поставок кокаина в Россию, идентичен номеру Ил-96 летного спецотряда «Россия».

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Накануне западные СМИ заявили, что «муку в чемоданах» могли доставить в Россию на самолете главы Совбеза РФ Николая Патрушева. На это источник в Совбезе ответил, что самолет Патрушева для перевозки диппочты не используется, а сами эти сообщения — фейк.

За Крушельницкого поборется Федерация керлинга

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев надеется, что по результатам расследования будет восстановлена репутация керлингиста Александра Крушельницкого, обвиняемого в употреблении запрещенного мельдония. Искать преступника, а, возможно, и сообщество, которое подставило спортсмена, необходимо.

Речь идет о том, что, как уверен Свищев, мельдоний керлингисту подсыпали. В его первой пробе содерждалось 8069 нг/мл запрещенного препарата, а в другой 5721 нг/мл — это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение.

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Говоря о мельдонии, глава ФКР напомнил и о запросе о свойствах препарата в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) и в WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Последнее не отвечает, может быть, потому, что нечего сказать?

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Санкции — это надолго

В США внесли некую ясность по новым санкциям, которые последуют за «кремлевским докладом»: новые санкции США против России будут объявлены в течение ближайшего месяца. Об этом заявил в ходе выступления в Калифорнийском университете министр финансов США Стивен Мнучин.

До или после выборов — неизвестно. Но то, что они будут введены, а далее и усилены, сомнений нет: два закона, подписанные бывшим и действующим президентами США (Обамой и Трампом), другого варианта развития событий не дают.

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США ведут санкционную деятельность против России на всех фронтах— экономическом, политическом, финансовом, социальном (НКО), в сфере СМИ и во многих других, и по всему миру. А что отвечает российская элита?

Ушла из жизни Татьяна Карпова

В Москве вечером 26 февраля скончалась старейшая актриса Театра имени Маяковского — 102-летняя Татьяна Карпова. 80 лет своей жизни она посвятила этому театру, сыграв на его сцене яркие роли.

Среди театральных ролей Карповой — «Питомцы славы» по героической комедии Александра Гладкова, «Простые сердца» по пьесе Константина Паустовского, «Гамлет» по драме Уильяма Шекспира, «Медея» по трагедии Эврипида.

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Карпова играла главную роль в «Собаке на сене» по комедии Лопе де Веги и в «Мамаше Кураж и ее дети» по драме Бертольда Брехта. В последние годы жизни народная артистка СССР работала над мемуарами, писала стихи и прозу.

Стецю стало плохо

В социальных сетях активно обсуждают «переволновавшегося» министра информационной политики Украины Юрия Стеця, который потерял сознание, сойдя с трибуны форума о Крыме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве с участием американских и европейских дипломатов.

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Собственно, выступление должно было быть о том, что «Россия сажает тех, кто не признает Крым украинским». Что с ними будет, осталось неизвестным, поскольку пример министр привел неудачный, а вот сам Стець закончил речь плохо.

В Белоруссии нацистский прихвостень стал «героем»?

В партизанской Белоруссии, которая потеряла каждого четвертого в ходе Великой Отечественной войны, стали открыто пропагандировать фашистских деятелей Белорусской Центральной рады (1941−1945 гг.), правопреемницы Белорусской народной республики — БНР, столетие которой белорусские необандеровцы хотят отметить вместе с представителями белорусской власти, пишет шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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Речь идет о том, что известная на просторах СНГ своей винно-водочной продукцией компания «Бульбашъ» на своей страничке в одной из социальных сетей разместила текст, восхваляющий белорусского бандеровца, штандартенфюрера СС Франтишека Кушеля.

Очень напоминает аналогичные метаморфозы с целым выводком нацистских прихлебателей Бандеры — Шухевича, которые стали национальными героями нынешней Украины.

Три жилых башни в оползневой зоне

Власти Москвы решили возвести на месте снесенного госпиталя «Главмосстроя» не частную клинику ГК «Медси», как обещалось ранее, а три жилых небоскреба — ЖК «Небо» с магазинами, кафе и подземным паркингом.

Мало того, что государственную больницу хотели поменять на частную клинику, что само по себе плохо, так еще и в корне поменяли первоначальный замысел. И никого не смущает такая мелочь, что строить там жилье нельзя — возвести всю эту махину пытаются в оползнеопасной зоне.

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Вся эта эпопея от закрытия госпиталя «Главмосстроя» до старта продаж в ЖК «Небо» похожа на «операцию прикрытия» сговора московских чиновников и девелоперов по реализации очередной точечной застройки, пишет специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.