Ярославль, 27 февраля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Жители почти половины домов в Ленинском и Красноперекопском районах Ярославля пожаловались этой зимой на протечки в крышах и образование сосулек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГК «Альфа Групп», в которую входят управляющие компании двух районов.

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Так, в Ленинском районе обращения жителей поступили из 261 дома (всего домов 562), в Красноперекопском обратились жильцы 100 домов (всего домов 287). При этом основное количество жалоб поступает именно на текущие крыши — всего на 20 февраля было зафиксировано более пятисот таких обращений в двух районах Ярославля.

«В первую очередь протечки вызваны состоянием кровель — жилой фонд старый, и крыши нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, по программе капремонта оперативно отремонтировать все крыши пока не удается», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «Альфа Групп».

В «Альфа Групп» говорят, что уповать исключительно на текущие работы управдомов, осуществляемые по заявкам и после плановых осмотров домов не нужно. Основательно отремонтировать крыши можно только при активном участии самих жителей. В случае, если дом выбрал накопление средств на капитальный ремонт в «общем котле», а срок ремонта еще не наступил, его можно ускорить. Для этого нужно провести общее собрание собственников, решить, что ремонт необходим, сделать экспертизу и представить ее в региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом может помочь и управляющая компания.

«В случае, если дом накапливает средства на специальном счете, но денег еще недостаточно для ремонта кровли, возможно заключение договора о проведении капремонта с рассрочкой платежа. Но это предполагает серьезную ответственность со стороны жителей. В любом случае, решение принимается на общем собрании собственников», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «Альфа Групп».

Сократить количество протечек помогает и поддерживающий ремонт, осуществляемый в летний период управдомами. Важна и своевременная очистка крыш от снега и наледи зимой. Это — зона ответственности управляющих компаний, куда и нужно обращаться жителям.