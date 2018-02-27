Калуга, 27 февраля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Кладбище в калужской деревне Некрасово, где 22 февраля неизвестные вырыли из могилы «бесплатно» захороненное тело, выбросив гроб, в 2017 году постановлением городской управы Калуги закрыли для захоронения останков умерших, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы или в колумбарий. Об это 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Старое кладбище

По словам калужского правозащитника, случай, когда некие люди выкопали из могилы гроб с телом умершего, является вопиющим и подлежит наказанию согласно статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Он отметил, что, согласно действующему законодательству, родственники умершего могут получит от муниципалитета материальную помощь для захоронения, а вот захоронение тела в неположенном месте попадает под административную ответственность.

«Одновременно считаю, что то, что произошло на кладбище в Некрасово подпадает под определение глумление над умершим и требует наказания виновных, кем бы они ни были. Впрочем, родственники умершего осуществившие захоронение на уже официально закрытом местными властями кладбище могут быть наказаны в административном порядке», — пояснил он.

«Пока мне сложно сказать, кто конкретно мог выкопать гроб из могилы, надеюсь, правоохранительные органы разберутся и найдут виновных», — добавил омбудсмен.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на сельском кладбище в калужском пригороде Некрасово был самовольно захоронен скончавшийся житель Калуги. На следующий день гроб с телом был выкопан из могилы неустановленными лицами и оставлен рядом с местом захоронения, при этом злоумышленниками были украдены венки и крест. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), максимальное наказание в соответствии с которой — лишение свободы сроком на пять лет. Ведётся следствие. Ранее родственники умершего калужанина заявляли, что им поступали угрозы разрыть могилу дедушки в случае, если захоронение не будет проведено и оплачено через официальную структуру.