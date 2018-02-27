Ярославль, 27 февраля, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославле неизвестные забросали краской агитационный баннер Владимира Путина. Об этом сообщает информационное агентство Ярновости. Щит формата «3×6» расположен на проспекте Авиаторов в Заволжском районе.

ЦИК России Выборы-2018

«К нам поступил сигнал от ярославцев, что баннер испорчен. Позвонили люди, они переживают за произошедшее. Это первый такой случай в этой избирательной кампании. Каких-то подозрений, кто это мог сделать, у нас нет. В полицию обращаться не будем. У нас договор с рекламным агентством, по этому договору они должны заменить плакат», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя штаба Владимира Путина в Ярославской области Анна Винокурова.

Это не первый случай порчи баннеров кандидатов в президенты в Ярославле. Ранее коммунисты заявили о краже двух баннеров Павла Грудинина.