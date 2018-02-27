Рязань, 27 февраля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В Рязани суд помог ветерану Великой Отечественной войны, которого обвинили в меркантильности, защитить свою честь. Дело развернулось вокруг присвоения звания «Почетный гражданин Рязанской области». Представитель Военного комиссариата региона не только отказал участнику военных действий в получении звания, но и обвинил ветерана в желании получить материальную выгоду.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветеран

Истец — ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий на Первом Украинском фронте, был рекомендован для получения звания «Почетный гражданин Рязанской области» Советом ветеранов Октябрьского района.

Однако Военный комиссариат почему-то усомнился в том, что мужчина действительно участвовал в войне.

«При рассмотрении этого ходатайства представитель Военного комиссариата Рязанской области публично сделал заявление, что истец не принимал участия в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и, добиваясь звания почетного гражданина, преследует только материальную выгоду», — говорится в сообщении.

Стерпеть такое заявление ветеран не смог и подал в суд иск о защите чести и достоинства. Суд первой инстанции удовлетворил иск ветерана. Ответчика обязали опровергнуть свое заявление и выплатить компенсацию морального вреда.

Однако с таким решением представитель Военкома не согласился и обжаловал приговор в Рязанском областном суде. Апелляционная инстанция подтвердила решение по делу.

«Рязанский областной суд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сообщила пресс-служба.