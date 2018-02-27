Калуга, 27 февраля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В Калуге операторы связи обещают оказать участникам чемпионата мира по футболу 2018 года услуги связи высокого качества. По словам представителей операторов мобильной связи, в целом, все необходимые работы проведены, но есть возможность повысить качество телекоммуникаций в офисных помещениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 27 февраля.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

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Готовность операторов подвижной радиотелефонной связи к оказанию телекоммуникационных услуг на территориях спортивных объектов и гостиничного фонда, включая подъездные пути, а также объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в проведении мундиаля, обсуждалась на заседании консультативного совета по развитию связи и телекоммуникаций при губернаторе Калужской области.

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Отмечалось, что в Калуге построены две тренировочные площадки в районе Грабцевского и Тульского шоссе. Однако в соответствии с требованиями FIFA регион должен обеспечить и наличие современных сервисов, соответствующих международным стандартам связи.

Как сообщало ИА REGNUM, Калуга готова обеспечить болельщиков и участников мундиаля не только качественной связью, но и позаботиться о безопасности. Так, дополнительные меры обеспечения антитеррористической защищенности будут приняты на объектах транспорта, транспортной инфраструктуры и гостиничного комплекса, задействованные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Калуге на новой тренировочной базе «Спутник» к мундиалю будет готовится сборная Сенегала.