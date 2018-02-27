Москва, 27 февраля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Конструктивные отношения между парламентами России и Казахстана будут и в дальнейшем способствовать укреплению всестороннего сотрудничества, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем комитета сената парламента Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности Даригой Назарбаевой.

Mil.ru Флаги Казахстана и России

«Сложившиеся конструктивные отношения между парламентами России и Казахстана будут и в дальнейшем способствовать укреплению всестороннего сотрудничества. Уверен, что усиление межпарламентского диалога придаст динамику интеграционным процессам на всем евразийском пространстве», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Совместными усилиями двух стран создан прочный фундамент российско-казахстанского партнерства, отметил спикер Госдумы. Высокие результаты в укреплении сотрудничества основаны на дружественном диалоге лидеров России и Казахстана, подчеркнул он.

Володин пригласил Даригу Назарбаеву принять участие в Международном форуме по развитию парламентаризма, который состоится в Москве 4—5 июня 2018 года.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы. На прошедшей 26 февраля встрече с министром информации и коммуникаций республики Дауреном Абаевым Назарбаев заявил что необходимо в кратчайшие сроки перевести правительство страны и все остальные госструктуры на исключительно казахский язык.