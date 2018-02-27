Севастополь, 27 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Севастопольские чиновники традиционно перекладывают ответственность за очередной транспортный коллапс в городе на водителей и хитрости непогоды. Как заявил 27 февраля директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов, непогода разбушевалась в неудобное для коммунальщиков время.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Пробка

«Так совпало, к сожалению. Снег выпал в начале рабочего дня, в 7 утра, но заранее дороги просыпать нельзя. Мы сразу мобилизовали всю снегоуборочную технику, в первую очередь начали обрабатывать противогололёдной смесью главные магистрали города — улицы Острякова, Хрусталева, Камышовое шоссе. Но работу осложнили пробки», — отметил чиновник.

Он также посетовал на то, что большая часть аварий на дорогах происходит по вине самих водителей, поскольку множество автомобилистов до сих пор ездят на летней резине.

Как сообщало ИА REGNUM, утренний снегопад 27 февраля спровоцировал многокилометровые пробки на городских артериях. Местные водители жалуются на то, центр города парализовали пробки, особенно там, где дороги не обработаны антигололёдной смесью, хотя транспорта на улицах не много.

«Как и в прошлом году… потом опять прокуратура займется этим», — сетуют интернет-пользователи.

Люди недовольны тем, что в очередной раз коммунальщики, несмотря на прогноз погоды, вновь оказались не готовы к зимним условиям.

«На Матроса Кошки троллейбусы не могут подняться на Будищева».

«Подъём на Бельбек. Грузовые и Газели не могут подняться. Дорогу замело», — пишут жители Севастополя.

В региональном МЧС ИА REGNUM сообщили, что из-за непогоды — мокрого снега и сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с — в Севастополе существует вероятность возникновения происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе автомобильного транспорта.

По сообщениям очевидцев, в городе-герое с утра произошло уже более 10 ДТП.

Также отметим, что на данный момент из-за непогоды Керченская паромная переправа приостановила свою работу, около 500 автомобилей скопилось в очереди.