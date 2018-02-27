Ленинградская область, 27 февраля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG, реализующая проект «Северный поток — 2», и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве, основными приоритетами которого станут охрана окружающей среды и развитие социальной инфраструктуры Ленобласти. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили пресс-службы газовой компании и губернатора Ленинградской области.

Nord-stream2.com Берег Нарвского залива в Ленобласти, где пройдет газопровод

Соглашение о сотрудничестве в реализации Стратегии экологических и социальных инициатив в рамках проекта «Северный поток — 2» подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

В сообщении газовой компании отмечается, что Стратегия разработана применительно к зоне строительства российского участка газопровода в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Соглашение охватывает сферы сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, развития социальной инфраструктуры, предусматривает проведение регулярных консультаций и обмен мнениями с представителями органов власти, экспертами и местными жителями. Документ включает в себя четыре направления: компенсационные и природоохранные мероприятия, а также социальные инициативы и спонсорская поддержка социально значимых проектов.

«Nord Stream 2 хочет получить прописку в Ленинградской области как ответственный корпоративный гражданин. Мы берем на себя обязательство вносить свой вклад в дело охраны окружающей среды и развитие социальной инфраструктуры в зоне реализации проекта. Сотрудничество с Ленинградской областью даст нам возможность реализовать наши инициативы наиболее эффективным образом и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития региона», — заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Он пояснил журналистам, что бюджет на реализацию стратегии сотрудничества составляет около 30 млн евро (около 2 млрд рублей).

В свою очередь, губернатор Александр Дрозденко отметил, что подписанное соглашение «подтверждает, что при строительстве газопровода компания предполагает не только производственные инвестиции как возможности для расширения бизнеса региональных компаний, открытие новых рабочих мест, но и прямые инвестиции в социальную сферу для развития территории».

Как отмечается, в рамках реализации стратегии экологических и социальных инициатив компания Nord Stream 2 уже запустила телеметрическое исследование балтийской кольчатой нерпы, совместно с комитетом по природным ресурсам Ленобласти ведет разработку Плана действий по сохранению биоразнообразия Кургальского заказника.

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Как подчеркивают в компании Nord Stream 2, маршрут газопровода затрагивает южную, наиболее узкую часть Кургальского заказника, а строительство затронет максимум 0,14% его территории.

Справка

Nord Stream 2 AG — разработчик газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море для поставок российского газа на рынок ЕС. Протяженность газопровода составит более 1 200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» — 55 млрд кубометров газа в год. На территории Ленобласти развивается ряд газовых проектов: завод по сжижению природного газа в порту Высоцк компании «Криогаз», комплекс по выработке сжиженного газа близ КС «Портовая», а также «Балтийский СПГ».