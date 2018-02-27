Киев, 27 февраля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Готовность участия досрочных выборах — сначала президентских, а затем парламентских — подтвердил 27 февраля заместитель руководителя фракции партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины Сергей Березенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его словам, только участием в досрочных выборах действующая власть может показать стабильность и готовность отвечать по обязательствам.

«Поэтому идеальная модель для страны — это очередные президентские, а потом очередные парламентские выборы. Но я вас уверяю, что «Блок Петра Порошенко — Солидарность» готов к внеочередным выборам, и в случае, если они состоятся, мы полноценно примем в них участие», — сказал Березенко.

Ранее ряд украинских СМИ сообщали, что в команде президента Украины Петра Порошенко прорабатывается идея о проведении в ближайшее время парламентских выборов. Некоторые источники указывали, что выборы в Верховную Раду могут пройти уже осенью 2018 года, но для проведения таких выборов потребуется, чтобы Блок Петра Порошенко вышел из коалиции, а затем была распущена Рада.

Информацию о возможном проведении досрочных выборов на Украине спикер Рады Андрей Парубий назвал слухами и опроверг, что в стране прорабатывается указанная идея.

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