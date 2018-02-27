Москва, 27 февраля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Граждане России на следующей неделе будут работать три дня, после чего наступят четырехдневные «каникулы», приуроченные к празднованию Международного женского дня 8 марта, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

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«В марте отдыхаем четыре дня: с 8 по 11 марта включительно», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году» перенесен выходной день с субботы 6 января на пятницу 9 марта. Следовательно, граждане РФ отдыхают четыре дня подряд.

При этом в среду, 7 марта, рабочий день будет сокращен на один час как предпраздничный.

Напомним, ранее глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что граждане России слишком много отдыхают, тогда как для достижения успеха необходимо больше трудиться.

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