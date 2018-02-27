Москва, 27 февраля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Москве вечером 26 февраля скончалась старейшая актриса Театра имени Маяковского — 102-летняя Татьяна Карпова.

Татьяна Карпова

Народная артистка СССР родилась в Харькове 17 января 1916 года. Свою первую роль она сыграла в возрасте 13 лет в спектакле «Маклена Граса» в театре «Березиль» Николая Кулиша (сейчас — Харьковский украинский академический драматический театр имени Т. Г. Шевченко).

В 1932 году Карпова поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум (сейчас — Харьковское музыкальное училище имени Б. Н. Лятошинского). Проучившись год и параллельно выступая на сцене молодёжного рабочего театра «Темафор» (Театр малых форм), Карпова сдала экзамен в школу при студии МХАТ-2.

Была принята в студию вольнослушательницей, однако вскоре ее отчислила режиссер Серафима Бирман за харьковский говор. В 1938 году Карпова окончила Театральное училище при Театре Революции (сейчас — Московский академический театр имени Владимира Маяковского), курс Марии Бабановой.

В год окончания Карпова была зачислена в труппу театра и прослужила в нем всю жизнь. В кино народная артистка России почти не снималась, известны две ее лучшие роли — Сурмилова в кинооперетте «На подмостках сцены» и Клавдия Ивановна в комедии «Тёща». Всего она снялась в более чем десяти фильмах, среди которых «Игра без правил» (1965).

В 1947 году Карпова получила Сталинскую премию первой степени за роль Шевцовой в спектакле «Молодая гвардия» по А. Фадееву. В том же году она стала заслуженной артисткой РСФСР.

В 1960 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР, а в 1990 году — народной артистки СССР. 100-летний юбилей в 2016 году Карпова отмечала в Центральном доме актера (ЦДА) вечером «Нескучный век Татьяны Карповой».

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Первым мужем артистки стал главный художник Театра имени Маяковского Константин Кулешов, вторым — режиссер театра Сергей Майоров. Позже она вышла замуж еще дважды — за директора-распорядителя Театра Маяковского Дмитрия Долгопольского и инженера Евгения Александровича, о котором известно немного. Детей у актрисы не было.

Среди театральных ролей Карповой — «Питомцы славы» по героической комедии Александра Гладкова, «Простые сердца» по пьесе Константина Паустовского, «Гамлет» по драме Уильяма Шекспира, «Медея» по трагедии Эврипида.

Карпова играла главную роль в «Собаке на сене» по комедии Лопе де Веги и в «Мамаше Кураж и ее дети» по драме Бертольда Брехта. В последние годы жизни народная артистка СССР работала над мемуарами, писала стихи и прозу.