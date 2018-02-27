Калуга, 27 февраля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудница кредитно-финансовой организации попала под уголовное преследование. Как сообщили 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, должностное лицо банка обвинили в мошенничестве.

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Следствие полагает, что жительница калужского города Сухиничи, работавшая в банке, оформила на имя клиентки кредитный договор на сумму 30 тысяч рублей. Полиции о совершённом преступлении стало известно после обращения в отдел женщины, на которую и был оформлен займ. По словам заявительницы, сотрудник организации убедила её, что будет своевременно производить выплаты по кредиту, однако условия договора не выполнила. Все деньги мошенница присвоила себе.

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В настоящее время полиция проверяет подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям. Если вина злоумышленница будет доказана, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна банковская мошенница уже понесла заслуженное наказание. Обвинительный приговор сотруднице одного из банков был вынесен в начале февраля 2018 года. Деньги у вкладчиков женщина похищала обманным путём при оформлении кредитных договоров. От мошеннических действий работницы кредитной организации пострадали 132 человека. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей. Приговором суда ей назначено два года лишения свободы.