Санкт-Петербург, 27 февраля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В 2018 году Санкт-Петербургу исполняется 315 лет. Праздничные мероприятия по этому поводу будут проходить в течение нескольких дней, «эпицентр» праздника придется на 26−27 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 февраля, рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь Санкт-Петербурга

В Смольном чиновники обсудили программу празднования Дня города, который отмечается 27 мая.

Еще до Дня города на Дворцовой площади проведут традиционный хоровой концерт. Основные мероприятия начнутся вечером 26 мая. На той же площади пройдет традиционный концерт «Классика на Дворцовой», прямую трансляцию будет вести один из федеральных каналов.

Сразу после завершения концерта там же, на Дворцовой, состоится губернаторский прием в рамках Петербургского международного экономического форума-2018, куда вход, разумеется, будет ограничен.

В ночь на 27 мая в акватории Невы напротив Адмиралтейства состоится светомузыкальное представление «Поющие мосты» в сопровождении симфонического оркестра. В полночь зажгут огни Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова.

26 и 27 мая на разных площадках центра года пройдет целый ряд мероприятий: фестиваль мороженого, парад мототехники, парад ретротранспорта, фестиваль циркового искусства, бал национальностей, театрализованный парад с оркестрами и барабанщиками. В БКЗ «Октябрьский» для людей старшего поколения пройдет концерт «Ленинградская песня». Мероприятия 27 мая завершатся фейерверком.

Константин Сухенко добавил: власти города рассчитывают и в этом, как и в прошлом, году, на то, что местный хоккейный клуб СКА одержит победу в Кубке Гагарина. Если это действительно произойдет, то праздничные мероприятия будут дополнены торжественным проездом хоккеистов с кубком в открытом автобусе.

Как отмечает ИА REGNUM, в 2017 году главным событием Дня города стало официальное открытие Яхтенного моста через Большую Невку между Крестовским островом и южной частью Приморского района в створе Яхтенной улицы. Этот мост построен в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

27 мая 1703 года на Заячьем острове в устье Невы по указанию царя Петра I был заложен первый камень будущей Петропавловской крепости, вокруг которой вскоре возник новый город. С 1712 по 1918 год Санкт-Петербург — Петроград был столицей России. За свою историю город трижды менял имя, и с 1991 года вновь стал называться в честь Святого апостола Петра.