Ярославль, 27 февраля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Ярославской области жителям дали отсрочку по уплате налога на имущество физических лиц. Такое решение приняла областная дума, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект закона внес губернатор Дмитрий Миронов.

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Согласно принятому закону, пени по налогу на имущество за 2016 год будут начисляться с 1 июля 2018 года. Срок уплаты налога — не позднее 1 декабря 2017 года. После этой даты и должны были начисляться пени.

Право переносить срок начисления пени региональным властям дало федеральное законодательство в связи с введением уплаты налога от кадастровой стоимости. Отсрочка дает возможность налогоплательщикам обжаловать сумму налогооблагаемой базы в переходный период. В ряде случаев кадастровая оценка земли, квартиры или дома может быть завышена, и исправить ее можно в суде.