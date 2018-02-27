Калуга, 27 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Калуге шокированы случаем извлечения гроба с покойным на кладбище в деревне Некрасово. Как сообщила 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, полицейской проверкой было установлено, что 22 февраля на сельском кладбище в калужском пригороде был самовольно захоронен скончавшийся житель Калуги. На следующий день гроб с телом был выкопан из могилы неустановленными лицами и оставлен рядом с местом захоронения, при этом злоумышленниками были украдены венки и крест.

hurk Крест. Разрушенная могила

По данному факту в отделе дознания № 1 УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), максимальное наказание в соответствии с которой — лишение свободы сроком на пять лет.

«В настоящее время полицией проводятся оперативные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Прокуратура области держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над телом умершего», — заявила Басулина.

Ранее родственники умершего калужанина заявляли, что им поступали угрозы разрыть могилу дедушки в случае, если захоронение не будет проведено и оплачено через официальную структуру.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове на территориях закрытых в 2013 году кладбищ Орлецы I, II и III появляются новые могилы. В прокуратуре региона указали, что это приводит к фактическому уменьшению санитарно-защитной зоны общественных мест захоронения и нарушает права жителей деревни Новая Гоголевка на использование имеющихся в их собственности земельных участков по целевому назначению — для целей строительства.