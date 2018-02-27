Санкт-Петербург, 27 февраля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Самые большие очереди в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Санкт-Петербурге — в «динамично развивающихся» Красносельском, Невском и Выборгском районах города. Об этом рассказал во вторник, 27 февраля, на заседании городского правительства глава комитета по информатизации Денис Чамара, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка в Петербурге

Согласно нормативам, гражданин должен получать доступ к необходимой ему услуге за 15 минут. В Петербурге среднее время ожидания составляет 12 минут, однако в ряде районов (прежде всего, с большим количеством новостроек) оно превышает нормативы. Чтобы ликвидировать «отставание», в МФЦ открывают дополнительные «окна».

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко призвал подчиненных активнее работать в вопросе развития сети МФЦ. По его словам, горожане, как молодые, так и среднего возраста, «весьма грамотные» и «с удовольствием» пользуются подобными услугами. Губернатор убежден, что для ускорения работы МФЦ не требуется ничего, кроме качественной работы.

В своем докладе Денис Чамара рассказал, что услугами МФЦ пользуются около 3 миллионов горожан. В 2017 году общее число посещений городского портала оказания госуслуг превысило 92 миллиона.

В настоящее время в Петербурге работают 58 стационарных и 4 мобильных МФЦ. За 2017 год через многофункциональные центры было принято более 4,2 млн. обращений.