Калуга, 27 февраля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В Калуге на выборах президента России 18 марта 2018 года планируют отдельно поощрять первых голосующих, а также самых пожилых избирателей и самые дружные семьи. Как сообщили 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, об этом заявили на заседании, где был заслушан доклад начальника управления по работе с населением на территориях Инги Грибанской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам Грибанской, в настоящее время на расширенных заседаниях советов общин с привлечением советов многоквартирных жилых домов проводится активная работа по повышению электоральной привлекательности предстоящих выборов. Уже проведено 39 встреч с территориальными избирательными комиссиями, в которых приняли участие более 3 тыс. человек.

Всего на территории Калуги образовано 156 избирательных участков, три из которых расположены в местах временного пребывания граждан: в областной больнице в Анненках, в следственном изоляторе на улице Николо-Козинской и в Народном доме — для голосования лиц без регистрации по месту жительства. Так, в Октябрьском округе создано 52 участка, в Московском округе — 46 и в Ленинском округе Калуги — 57 участка.

На 84 избирательных участках во время выборов будут использоваться технические средства подсчёта голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В день выборов, в Калуге будут работать три резервных передвижных избирательных участка на базе автобуса. Их оборудуют урнами для избирательных бюллетеней и кабинками для голосования. Каждый избирательный участок Калуги получит лупы и увеличительные стекла, которыми смогут воспользоваться люди с плохим зрением, а на восьми участках избирателям предложат трафареты, на которых шрифтом Брайля будут написаны имена и фамилии кандидатов.

Все участки будут взяты под круглосуточную охрану полицией, начиная с 16 марта. Избирательные участки оборудуют рамками металлоискателя, будут использованы и переносные металоискатели.

В день голосования специальный транспорт доставит калужан с отдаленных сельских территорий до избирательных участков по 26 маршрутам. 18 марта городской общественный транспорт в Калуге будет работать с 6 утра до 22 часов вечера.

На всех избирательных участках областного центра предполагается проведение культурно-массовых мероприятий. Планируется поощрить граждан первыми пришедшими 18 марта для голосования на избирательные участки, самых пожилых избирателей, а также самые дружные семьи, участвующие в выборах.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года в Калуге было зарегистрировано 290 274 человек, обладающих правом голоса. Из них 3458 молодых избирателей, которые впервые примут участие в выборах.