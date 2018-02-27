Ярославль, 27 февраля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. 27 февраля на заседании Ярославской областной думы депутаты, голосуя за кандидатов на пост уполномоченного по правам человека, поддержали Сергея Бабуркина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Сергей Бабуркин

Всего на пост уполномоченного по правам человека претендовали пять человек. Все они смогли коротко выступить перед депутатами и рассказать о том, как видят работу в должности омбудсмена, какие первоочередные задачи ставят и на чем планируют сосредоточиться.

Наиболее ярким было выступление генерального директора ООО «Яркие краски» Владимира Кузнецова. Он отметил, что считает существующий в нашей области механизм защиты прав человека неэффективным.

«Нам не сказано, как и какими методами аппарат уполномоченного решает проблемы, насколько результатами этой работы довольны сами заявители, сколько специалистов аппарата работало над той или иной жалобой. Обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день нет еще доклада за 2017 год, тем не менее, есть информация, что поступило 2200 обращений, а это существенно меньше, чем в 2016 году. То есть люди не обращаются к уполномоченному, предпочитая идти в правоохранительные органы, суд, прокуратуру», — отметил Владимир Кузнецов.

Он пояснил, что в случае, если его поддержат депутаты, он готов разработать новую концепцию работы уполномоченного и его аппарата, переформатировав ее в противовес действующей.

«Прежде всего необходимо создать эффективный механизм правовой защиты человека. Действующий уполномоченный не обращается в суды, да ему и законом это запрещено, что вызывает вопросы к переформатированию законодательства. Прошел слух, что кандидатура уполномоченного уже согласована, все решено, власть и бюрократия хочет показать людям, что она несменяема, что она на своем месте надолго, если не навсегда, но я прошу вас поддержать меня», — сказал Владимир Кузнецов.

В итоге за него отдали свои голоса 5 депутатов, против — 11, воздержалось 30.

Интриги не произошло: абсолютным большинством голосов депутаты поддержали «старого» уполномоченного Сергея Бабуркина. За него проголосовали 42 народных избранника.

«Для меня это был большой и уникальный опыт, который позволяет вести это дело. Я вижу проблемы в этой сфере и задачи, знаю нужды, интересы, настроения, запросы людей. Я получил навыки этой работы. И главное, ощущаю поддержку со стороны коллег, партнеров, со стороны общественности. Я готов к продолжению этой работы», — сказал Сергей Бабуркин.

За директора ООО «Седьмое небо» Аласова Имамаддин Фарман Оглы проголосовали 2 депутата, против — 4, воздержалось 37.

Действующего депутата муниципалитета Владимира Молодкина подержали 19 человек, воздержалось 27.

За экс-депутата муниципалитета и редактора газеты «Вечерний Ярославль» Александра Симона проголосовали 4 депутата, против — 4, воздержались 38.

Теперь кандидатура Сергея Бабуркина будет направлена на согласование Уполномоченному по правам человека РФ.