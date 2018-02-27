Калуга, 27 февраля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Калужской области реализуется проект «Цифровая экономика», направленный на внедрение информационно-коммуникационных технологи в различные сферы жизни населения. О принципах претворения в жизнь проекта и практических мерах, которые будут предприняты в 2018 году, на заседание совета по стратегическому развитию и проектной деятельности области доложил заместитель министра экономического развития области Александр Архангельский, сообщили 27 февраля ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

markusspiske Цифровая экономика

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Проект разработан на основе одноименной программы, утвержденной правительством РФ в 2017 году. Она определяет цели и задачи развития цифровой экономики в РФ на период до 2024 года. С помощью этой программы в Калужской области планируется создать экономики нового уклада, ключевыми факторами которых станут цифровые технологии и услуги.

На первом этапе цифровая трансформация коснётся социальной сферы, экономики и управления. К этим процессам планируется активно привлекать общественность и местный бизнес.

Территория города Обнинска и северных районов области — Боровского, Жуковского и Малоярославецкого станет пилотной площадкой для отработки ключевых проектов цифровизации. Здесь уже созданы предпосылки для дальнейшего развития. На этой территории будет создана «Цифровая агломерация» и реализованы все направления программы «Цифровая экономика РФ», в том числе концепции «умного города» в Обнинске, проект «Цифровое поле» по внедрению цифровых технологий в аграрном бизнесе.

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Как уточнил Александр Архангельский, в результате реализации проекта доля населения, обладающего цифровыми навыками, составит порядка 40%. До 70% увеличится число граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме .

По словам замминистра, во всех населенных пунктах области, где проживают 99% жителей муниципалитетов — участников пилотного проекта, будет обеспечена возможность высокоскоростного бесперебойного доступа в Интернет.

Напомним, необходимость разработки новых механизмов управления территориями обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию России.