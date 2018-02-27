Москва, 27 февраля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Большинство жителей России (84%) интересуются ситуацией в Сирии. Регулярно следят за происходящим 22% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Чаще всего события в Сирии граждане РФ (22%) оценивают как «войну, военные действия», «вмешательство Америки» (8%), «попытку России навести порядок» (8%).

По мнению большинства российских граждан, ситуация в Сирии вновь ухудшилась. Если в сентябре 2017 года о нормализации ситуации говорили 58% опрошенных, то в феврале 2018 года их число снизилось до 38%.

25% респондентов не видят изменений ни к лучшему, ни к худшему, 17% считают, что ситуация становится более напряженной (в сентябре 2017 года — 8%).

Жители России высоко оценивают действия российских ВКС в Сирии — 73% граждан уверены, они достигли поставленных целей.

34% респондентов поддерживают политику российских властей в вопросе участия России в сирийском конфликте.

По мнению 24%, необходимо притормозить действия или выбрать осторожную позицию.

11% опрошенных считают, что Россия должна отказаться от участия в конфликте. 14%, напротив, выступают за еще более активные действия в Сирии.

Опрос проведен 20−21 февраля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

Читайте также: ООН: В Восточной Гуте за 48 часов погибли 30 человек

Как сообщало ИА REGNUM, Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию №2401 о немедленном прекращении боевых действий в Сирии. Стороны конфликта должны прекратить столкновения по меньшей мере на месяц. В отношении террористов режим перемирия действовать не будет.

Напомним, ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в анклаве террористов Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени.

Читайте также: Шойгу: В Восточной Гуте вводится гуманитарная пауза