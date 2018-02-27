Ярославль, 27 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Новым исполняющим обязанности ректора Ярославского государственного технического университета стала кандидат экономических наук Елена Степанова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

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Решение о назначении нового руководителя принял учредитель — Министерство образования. Прежний и.о. ректора Сергей Гудков останется работать в вузе в качестве преподавателя.

«Теперь наш учредитель должен объявить выборы нового ректора, но сроки, в которые Министерство образования должно это сделать, не определены. Может быть, хоть через несколько лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM проректор ЯГТУ Денис Наумов.

До последнего времени Степанова работала проректором Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Бывший начальник Елены Степановой — ректор ЯрГУ Александр Русаков — охарактеризовал ее как хорошего специалиста.

«Она была проректором и занималась программой развития университета как опорного вуза. У нее был широкий круг вопросов, которым она занималась», — сказал Александр Русаков.

Такое назначение в очередной раз вызвало слухи о возможном объединении двух вузов, но Александр Русаков их опроверг.

«Мы являемся опорным вузом и нам объединяться с другим вузом нет смысла. Сотрудничать — да, сливаться — нет», — сказал Александр Русаков.

Елена Степанова является дочерью Татьяны Степановой — бывшего директора департамента образования Ярославской области и бывшего уполномоченного по правам ребенка. Кроме того, Елена Степанова возглавляла институт развития образования.

Пост ректора ЯГТУ свободен с середины 2017 года. Объявленные выборы ректора были признаны несостоявшимися — Министерство образования отвергло все предложенные кандидатуры.