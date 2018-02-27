Бразилия, 27 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Необычное природное явление — солнечное гало — привлекло внимание жителей бразильского штата Санта-Катарина. Об этом сообщает 26 февраля агентство Globo.

Anton Yankovyi Солнечное гало

Оптический феномен «гало» представляет собой разноцветный ореол вокруг солнечного диска. Такое явление связано с образованием кристаллов льда в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Обычно гало появляется вокруг Солнца и Луны, однако иногда его видят вокруг других мощных источников света.

Сообщается, что 26 февраля лучше всего солнечный ореол видели жители столицы штата — города Флорианополис.

Как сообщало ИА REGNUM, российские исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опровергли слова своих коллег из США о том, что активность Солнца к 2050 году резко снизится и звезда станет более холодной и тусклой.

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