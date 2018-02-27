Берлин, 27 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Неформальный Саммит по бюджету ЕС завершился, однако тяжелый и длительный период согласования и переговоров только начался.

Бундестаг. Берлин

В начале мая комиссар ЕС по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер намерен представить первый проект бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 год. Около одного триллиона евро (1% ВНД сообщества) должно быть реализовано в течение этого периода. Для согласования последнего долгосрочного финансового плана членам ЕС потребовалось 29 месяцев, чтобы прийти к компромиссу.

С выходом Великобритании бюджет ЕС потеряет от 12 до 14 миллиардов евро в год. Страны Евросоюза уже заявили о своей готовности увеличить взносы, чтобы покрыть потери.

Новое федеральное коалиционное правительство уже заранее объявило о своей готовности больше тратить на ЕС в будущем с тем, чтобы заполнить «дыру» в бюджете Брюсселя. Речь идет о сумме от 3 до 3,5 млрд долларов в год, сообщил Эттингер немецкой газете Bild. Другие европейские страны, такие как Австрия или Нидерланды, обращают внимание на великодушие Германии, но при этом увеличивать свои отчисления в ЕС не спешат. «Если немцы хотят добровольно, пожалуйста!» — заявляют европейские лидеры.

Однако у федерального правительства есть свой скрытый мотив. В пятистраничном «Документе о позиции федерального правительства по многолетнему финансовому плану ЕС», доступ к которому получил Der Spiegel, федеральное правительство призывает к продвижению проектов с «европейской добавленной стоимостью», в частности проектов, нацеленных на «защиту внешних границ» или «борьбу с терроризмом и организованной преступностью».

Прежде всего, Германия настаивает на том, чтобы распределение региональных средств в будущем зависело от того, насколько страны-получатели соблюдают верховенство закона. Соблюдение конституционных принципов является «важной предпосылкой для здоровой инвестиционной среды», отмечается в документе. Этот параметр может стать потенциальной проблемой для таких стран Восточной Европы, как Венгрия или Польша, которые, по мнению Брюсселя, не разделяют ценности ЕС и не реализуют решения Европейского суда.

То же самое относится к другой идее, которую Ангела Меркель представила в минувший четверг в бундестаге: Германия намерена использовать свои средства для помощи слабо структурированным регионам как средство давления на них с целью более равномерного распределения беженцев в ЕС. По всей видимости, у Берлина появится новая система стимулирования. «Основополагающая ценность солидарности должна быть также отражена в финансовой политике ЕС», — говорится в заявлении канцлера.

Особого энтузиазма по поводу внедрения этой идеи среди европейских лидеров не наблюдается, особенно в Восточной Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский министр иностранных дел Конрад Шиманский назвал эту идею «большой ошибкой» и заявил, что Польша своей позиции по поводу квот не изменит.