Ярославль, 27 февраля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Государственный долг Ярославской области вырос в феврале на 3,3 млрд рублей и составил 39,4 млрд (всего бюджет региона — 62,4 млрд на 1 февраля). Данные об этом опубликованы на официальном сайте Министерства финансов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Региональным властям пришлось прибегнуть к заимствованиям в коммерческих банках — сумма бюджетных кредитов и обязательств по ценным бумагам не изменилась. Стоит отметить, что с конца 2016 года власти региона пытались «жить по средствам», сокращая расходы и не наращивая долг.

Судя по всему, в полной мере это не удается. В 2017 году была накоплена значительная кредиторская задолженность бюджета и государственных организаций. Как следует из статистики, размещенной на официальном сайте департамента финансов Ярославской области, на 1 февраля просроченная кредиторская задолженность составила 1,5 млрд рублей, на ту же дату 2017 года долг был почти в 2 раза меньше — 826 млн рублей.

Помимо необходимости платить по счетам прошлого года, в начале 2018-го региональные власти столкнулись с падением доходов бюджета региона. По данным, приведенным на сайте Ярославской областной думы, в январе 2018 года областной бюджет потерял около полумиллиарда рублей доходов по сравнению с январем 2017-го. Всего было получено 2,2 млрд рублей доходов (4,36% от годового плана), тогда как в январе 2017-го этот показатель составлял 2,7 млрд (5,69% от годового плана). При этом сократились поступления по двум основным налогам — на прибыль и налогу на доходы физических лиц.