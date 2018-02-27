Эксперт: будущее Украины – стать «площадкой для китайского производства»
Киев, 27 февраля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Украина сможет стать экспортером электромобилей в Европу, однако для этого нужно перестроить заводы и найти инвестиции, заявил глава украинского завода «Еврокар», выпускающего автомобили Skoda, Олег Боярин, сообщает 26 февраля «Лига.Бизнес».
По его словам, теоретически на Украине можно организовать производство электромобилей и батарей к ним. Однако для этого придется искать серьезных инвесторов, готовых вкладываться в новую отрасль в нестабильной стране, перестраивать украинские заводы, которые давно устарели, а также осуществлять поддержку производства на государственном уровне.
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Другой вариант, который предложил Боярин, проще — Украина может стать «площадкой для производства китайских электромобилей».
«Через несколько лет они (китайские власти — ИА REGNUM ) станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них», — оптимистично заявил Боярин.
Также глава автомобильного завода отметил, что Украине не только не может сегодня заниматься производством электромобилей, но и не может их импортировать, поскольку нет соответствующей инфраструктуры и законодательства.
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Напомним, на Украине многие заводы были либо разорены коррупционерами, либо обанкротились из-за невозможности работать по политическим причинам. Так произошло с самолетостроительным заводом «Антонов», который в последнее время практически не выпускает новых самолетов.