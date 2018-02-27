Киев, 27 февраля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Украина сможет стать экспортером электромобилей в Европу, однако для этого нужно перестроить заводы и найти инвестиции, заявил глава украинского завода «Еврокар», выпускающего автомобили Skoda, Олег Боярин, сообщает 26 февраля «Лига.Бизнес».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, теоретически на Украине можно организовать производство электромобилей и батарей к ним. Однако для этого придется искать серьезных инвесторов, готовых вкладываться в новую отрасль в нестабильной стране, перестраивать украинские заводы, которые давно устарели, а также осуществлять поддержку производства на государственном уровне.

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Другой вариант, который предложил Боярин, проще — Украина может стать «площадкой для производства китайских электромобилей».

«Через несколько лет они (китайские власти — ИА REGNUM ) станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них», — оптимистично заявил Боярин.

Также глава автомобильного завода отметил, что Украине не только не может сегодня заниматься производством электромобилей, но и не может их импортировать, поскольку нет соответствующей инфраструктуры и законодательства.

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Напомним, на Украине многие заводы были либо разорены коррупционерами, либо обанкротились из-за невозможности работать по политическим причинам. Так произошло с самолетостроительным заводом «Антонов», который в последнее время практически не выпускает новых самолетов.