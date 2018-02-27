Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Поклонники культового романа-дистопии Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту» наконец-то могут увидеть первые кадры будущего фильма HBO, компания выложила первый полноценный трейлер 26 февраля на своём Youtube-канале.

Скриншот видео YouTube страницы HBO 451 градус по Фаренгейту

Роль Гая Монтега в новом фильме исполнил Майкл Б. Джордан, брандмейстера Битти сыграл Майкл Шеннон, а Клариссу Маклеллан — София Бутелла.

Режиссер Рамин Бахрани ранее заявлял — несмотря на то, что в процессе работы над созданием картины ему пришлось немного изменить сюжетную линию и некоторых персонажей, фильм останется верным оригинальной задумке писателя.

Он отметил, что нельзя было просто взять и снять все так, как было в книге, режиссеру пришлось заняться её осовремениванием, а это было сделать непросто, поскольку роман Брэдбери является по-настоящему культовым.

Напомним, дистопия Рэя Бредбери рассказывает о мире, где существование книг запрещено законодательно, главную роль в обществе играет массовая культура. Гай Монтэг является так называемым «пожарным». В этом мире пожарные занимаются тем, что сжигают книги.