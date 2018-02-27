Киев, 27 февраля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко угрожал участникам пикета у своего дома физической расправой, заявили пикетирующие из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил», сообщает 27 пресс-служба партии на странице в соцсети Facebook.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Луценко выступает в Верховной Раде Украины

По словам пикетирующих, во время акции возле дома генпрокурора он вышел к ним сам. В руках у Луценко был топор, а по мнению очевидцев, генпрокурор был также пьян. Луценко объявил, что если пикетирующие «не уберутся», то их ждет физическая расправа. После этого чиновник сломал электрический генератор топором, сорвал плакат и ушел к себе в дом.

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После инцидента пикетирующие вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт нападения и поломки имущества. Также на странице партии в соцсети выложено сообщение одного из участников пикета, который заявил, что после ухода Луценко около ста полицейских избили двух пикетирующих, забрав и разбив видеокамеру.

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Напомним, сторонники Саакашвили требуют от генерального прокурора Украины «прекратить репрессии в отношении патриотов Украины» и отпустить Севериона Дангадзе, руководителя киевского филиала партии «Движение новых сил».