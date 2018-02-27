Москва, 27 февраля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Котировки нефти показали 26 февраля третий день роста кряду, в конечном итоге все же отстояв уровень $67. 27 февраля добравшись до области сопротивления $67,65, Brent умеренно отступает в Азии, но удерживается над психологической отметкой, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Asrenaft.com Нефть

Рынок нефти пытается абстрагироваться от угрозы со стороны сланцевых производителей США, но неустойчивость восходящей динамики сигнализирует о том, что «американский фактор» препятствует возвращению актива к максимумам трехлетней давности.

«С другой стороны, противовесом выступают активизировавшиеся в последнее время вербальные интервенции со стороны экспортеров ОПЕК, которые говорят о необходимости дальнейшего сотрудничества и на перманентной основе. Это помогает удерживать рынок на плаву», — полагает эксперт.

При этом на фоне страхов по поводу активности на американских месторождениях особенную значимость в последние недели приобрела статистика по запасам и добыче в стране. Символическое снижение объемов производство, о котором стали известно на минувшей неделе, послужило подспорьем для котировок, как и падение запасов.

«Участники рынка надеются, что на этой неделе сценарий повторится, и в этом случае рост цен может получить локальный разгон», — пояснил Мащенко.

Для этого потребуется выполнение двух других условий — сохранение слабости доллара и поддержание интереса к риску.

«Что касается долларового фактора, здесь 27 февраля многое будет зависеть от того, какую позицию продемонстрирует новый глава ФРС в ходе своего первого полугодового доклада в конгрессе США.

В случае оживления повсеместного спроса на USD планы на дальнейшее укрепление Brent могут быть подорваны», — считает эксперт.

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