Стокгольм, 27 февраля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что мышцы человека стареют из-за накопления мутаций в стволовых клетках, об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

Древнегреческая ваза. Атлеты

В ходе изучения особенностей организма человека специалисты обнаружили, что к 70-летнему возрасту в каждой мышечной стволовой клетке накапливается большое количество мутаций. При этом в ДНК дефекты появляются как побочный эффект деления клеток.

Ученые выяснили, что в молодом возрасте существуют определенные механизмы восстановления нуклеиновых кислот, однако со временем такая защита начинает ослабевать и отказывать.

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По мнению исследователей, результаты их научной работы помогут разработать эффективные методы борьбы с возрастной слабостью. Они планируют выяснить, могут ли физические упражнения замедлить патологический процесс.

Специалисты полагают, что определенная физическая активность помогает уничтожать поврежденные клетки и способствует самообновлению мышечной ткани.

Напомним, ранее исследователи из Стэнфордского университета (США, Калифорния) выяснили, что старение мозга животных связано с синтезом определенного белка.

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