Пекин, 27 февраля, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Курс юаня продолжил свой рост третий день подряд после завершения в Китае новогодних торжеств по лунному календарю, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

На этот раз юань показал очень внушительный рост на 232 базисных пункта. Таким образом, курс юаня составил 6,3146 юаня за доллар США.

Эксперты связывают внушительные показатели юаня со слабым долларом, которому не хватает сил, несмотря на поддержку со стороны биржевых спекуляций и повышение Федеральной резервной системой процентных ставок, которое осуществлялось уже три раза в 2018 году, отмечает издание.

Тем не менее стабильность юаня также обеспечивается мощным экономическим базисом Китая, твердыми ожиданиями с сбалансированной системой спроса и предложения. Январь 2018 года продемонстрировал укрепление курса юаня на 3% против доллара США.

Аналитики убеждены, что курс юаня будет сохранять стабильность в течение длительного времени, сохраняя при этом колебания.

Напомним, что 26 февраля курс юаня составил 6,3378 юаня за доллар США, укрепившись на 104 базисных пункта по отношению к предыдущему дню торгов. Таким образом, за первые два дня наступившей недели юань вырос на 336 базисных пунктов.