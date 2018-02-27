Иркутск, 27 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. По итогам внеплановых проверок Росздравнадзор выявил 56 аптек, продававших препараты для абортов. Как сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, которого цитирует РБК, лекарства, содержащие мифепристон и мизопростол для медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках (около месяца), продавались в нескольких регионах России, в том числе, наказание получили аптеки Иркутской области и Хакасии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Медикаменты

По словам главного внештатного специалиста — гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, самостоятельное применение названных препаратов может привести к неполному отторжению плода и, как следствие, к кровотечению, угрожающему жизни.

Между тем в пресс-службе Росздравнадзора уточнили, что мифепристон в определенных дозировках разрешено продавать на розничном рынке, мизопростол — нет.

Масштабная проверка началась с ноября 2016 года после сообщений граждан о продаже «лекарства для аборта» в аптеках и через интернет. Всего было проинспектировано 78 учреждений и составлено 54 протокола. Общая сумму штрафов составила 415 тыс. руб.

Кроме выездных проверок Росздравнадзором ежемесячно проводится анализ сайтов на предмет реализации этих лекарственных препаратов. Вся информация по выявлению подобных сайтов направляется для принятия мер реагирования в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, Роскомнадзор и ГУ МВД России, отметили в алтайском отделении Росздравнадзора.

Напомним, в 2017 году за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования выступили некоторые депутаты госдумы и Русская православная церковь. Петицию за это подписал в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но парламент в итоге с таким предложением не согласился. Законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений, Госдума также отклонила.

Для исключения бесконтрольного применения лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности, законопроектом, внесенным членом Совфеда Еленой Мизулиной, предлагается установить прямой запрет на их розничную продажу.