Красногорск, 27 февраля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Подмосковье во вторник, 27 февраля, ожидается холодная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

«Местами небольшой снег, местами гололедица., — говорится в сообщении. — Температура воздуха ночью минус 27−22°С, местами до минус 32°С».

Ожидается, что днем во вторник будет теплее — минус 13−18 градусов, местами будет гололед.

«Ветер северный 3−8 метров в секунду, — говорится в сообщении. — Прогнозируемое количество осадков 0−1 мм. Атмосферное давление 753−758 мм. рт. ст».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля в Москве было зафиксировано самое низкое значение температуры воздуха за зиму 2017/2018.

По данным синоптиков, в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ столбики термометров опустились почти до минус 20 градусов. При этом предыдущий температурный рекорд был установлен днем ранее — минус 18,8 градуса.

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