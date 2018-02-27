Вашингтон, 27 февраля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Основной проблемой вооруженных сил США является чрезмерная зависимость от элитных подразделений, что негативно сказывается на авторитете других отрядов. Об этом сообщается в американском аналитическом журнале National Interest.

Десант подразделения Морских котиков США

По данным издания, многие военачальники США недовольны чрезмерным авторитетом «морских котиков», «зеленых беретов», а также элитного подразделения глубинной разведки «рейнджеров». По их мнению, это негативно влияет на остальные армейские подразделения.

Отмечается, что периодически они выполняют операции, которые не входят в сферу их компетенции, что снижает способности элитных подразделений выполнять операции, за которые они отвечают напрямую.

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Издание призывает Пентагон пересмотреть подход к использованию американской армии — при выборе подразделения главным критерием рассматривать уровень подготовки к решению военных задач, а не его популярность.

«США должны вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, — отмечают эксперты. — Использовать нужное подразделение в каждом конкретном случае. Сейчас самое подходящее время для этого».

По мнению National Interest, глава Пентагона Джеймс Мэттис является проверенным лидером для решения данной проблемы в американской армии.