Москва, 27 февраля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. По правилам авиакомпании «Аэрофлот» отныне в салон самолёта можно проносить более «габаритную» ручную кладь. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

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Согласно новым стандартам авиакомпании сумки или чемоданы, которые пассажир имеет право пронести в салон воздушного судна, не должны превышать 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту. Отметим, что ранее высота ручной клади не должна была превышать 20 см.

Добавим также, допустимый вес ручной клади остался прежним — 10 кг для пассажиров эконом-класса и 15 кг для бизнес-класса.

Напомним, на прошлой неделе авиаперевозчик уже изменял правила перевозки ручной клади. Это было связано с приведением «стандартов компании в соответствие с федеральными авиационными правилами, в которые были внесены изменения».

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Согласно обновлённому регламенту, из списка предметов, которые можно провозить сверх общей массы ручной клади, были исключены сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания. Эти предметы будут включаться в общий вес провозимого в салоне самолёта багажа.

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